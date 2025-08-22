Attimi di terrore sulla strada provinciale che collega Corchiano a Viterbo, all’altezza di Canepina. Un bambino di appena due anni è caduto da un’auto in corsa, riportando un grave trauma cranico. Ora si trova ricoverato in codice rosso nel reparto di neurochirurgia infantile del Policlinico Gemelli di Roma.

Il dramma si è consumato giovedì sera, intorno alle 20. Il piccolo viaggiava sul seggiolino regolarmente allacciato, accanto al fratellino di cinque anni, mentre la madre era alla guida. Poi, all’improvviso, la tragedia: la cintura di sicurezza si è slacciata, la portiera posteriore si è aperta e il bimbo è volato fuori dall’abitacolo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

La donna ha immediatamente fermato la macchina e si è precipitata a raccogliere il figlio. Senza attendere l’ambulanza, lo ha caricato in braccio e lo ha portato di corsa all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. I medici hanno disposto quindi il trasferimento d’urgenza in eliambulanza al Gemelli, vista la gravità delle lesioni. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico con sospetta frattura dell’osso orbitario. Nonostante la gravità, non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto la polizia ha raccolto la testimonianza della madre per ricostruire l’accaduto. Una prima ipotesi, ancora al vaglio, è che il fratellino maggiore possa aver sganciato la cintura e aperto la portiera, forse per gioco, innescando la tragedia. Al momento, però, gli investigatori propendono per un evento imprevedibile e riconducibile a una tragica fatalità.