Per anni avrebbe insultato, minacciato e persino aggredito la madre convivente. Ora, per un 41enne disoccupato di Iglesias già noto alle forze dell’ordine, è scattato il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dall’abitazione familiare e dai luoghi frequentati dalla donna.

Il provvedimento cautelare, eseguito questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Iglesias, è il risultato di un’indagine avviata all’inizio del mese, dopo che la vittima – una pensionata di 61 anni – avrebbe trovato il coraggio di denunciare le violenze subite. Le sue dichiarazioni avrebbero fatto emergere una lunga storia di vessazioni: offese quotidiane, minacce e, in alcuni casi, aggressioni fisiche.

L’intervento dei militari ha consentito di attivare nell’immediato la procedura del Codice Rosso e di mettere in sicurezza la donna, che nel frattempo ha trovato una sistemazione alternativa.

L’Autorità giudiziaria, costantemente aggiornata dagli investigatori, ha quindi disposto la misura restrittiva eseguita oggi, per impedire ulteriori contatti tra l’indagato e la persona offesa.