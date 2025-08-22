Dopo le intense settimane di mercato in entrata, con gli arrivi di Folorunsho, Esposito, Kiliksoy, Mazzitelli e Borrelli, e i riscatti di Piccoli, Gaetano e Caprile, per il Cagliari è arrivato anche il momento delle cessioni importanti. A rimpinguare le casse rossoblù sono stati Zortea (al Bologna per 8 milioni più 2 di bonus) e lo stesso Piccoli (riscattato dall'Atalanta a 12 e rivenduto alla Fiorentina per 27 milioni).

Il primo a partire è stato l'esterno classe '99, seguito a distanza di poche ore dal centravanti. Già da tempo, Zortea aveva manifestato la volontà mettersi alla prova in una piazza che competesse per l'Europa, così ha scelto il Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia e l'anno prossimo impegnato in Europa League.

Dopo un'ottima stagione, condita da 6 gol e 2 assist, il 26enne saluta così Cagliari: "Che momenti indimenticabili con voi, e che emozioni intense alla Domus. E' stato un viaggio fantastico, con finale meravoglioso! Con affetto, riconoscenza e profonda stima Nadir", scrive sui social.

Il calciatore, sul suo profilo, ha condiviso una foto che lo ritrae esultante, e subito dopo un estratto della celebre scena finale de Il Signore degli Anelli, in cui Frodo saluta i compagni di viaggio per unirsi al saggio Gandalf nel viaggio verso le "Terre Immortali".

Un momento dolceamaro che, simbolicamente, rappresenta un addio sofferto, ma voluto dal giocatore, che lascia a Cagliari ricordi e sorrisi e si appresta ad affrontare una nuova avventura lontano dalla Sardegna.