Attimi di paura questa sera ad Arzachena, dove intorno alle 19 i Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per domare le fiamme divampate in un’abitazione situata nell’agro, nei pressi del km 345 della SS125. All’arrivo della squadra, la casa era già avvolta da un denso fumo, tanto da rendere necessario un intervento immediato per evacuare gli ambienti e mettere in sicurezza i residenti.

I Vigili del fuoco hanno individuato una bombola di gpl all’interno dell’abitazione e l’hanno prontamente intercettata e portata in una zona sicura, scongiurando conseguenze ben più gravi. Grande spavento per la coppia che risiede nella casa, dichiarata al momento inagibile, ma fortunatamente senza feriti.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche un’ambulanza del 118, la Polizia Locale di Arzachena e i Volontari della Protezione Civile.