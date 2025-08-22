Un furto messo a segno in un capannone agricolo a Villacidro si è concluso con l’identificazione dei presunti responsabili e il recupero dell’intera refurtiva. Nel giro di pochi giorni, i Carabinieri della locale Stazione sarebbero riusciti a risalire agli autori del colpo denunciato da un imprenditore cagliaritano di 39 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, una 66enne agricoltrice e un operaio 32enne, entrambi residenti a Villacidro, si sarebbero introdotti in un magazzino di proprietà della vittima, portando via un carrello rimorchio carico di materiali in ferro e acciaio zincato: portoncini, grate, pali per recinzioni, ganci e componenti per l’illuminazione.

La refurtiva, accuratamente nascosta, sarebbe stata rinvenuta in un terreno agricolo nella località Is Guardias, nella disponibilità di un operaio 43enne del posto, che è stato denunciato per ricettazione. Per i due presunti autori materiali del furto è invece scattata la denuncia per furto aggravato.

Il materiale sottratto è stato interamente recuperato, posto sotto sequestro e affidato in custodia giudiziaria, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.