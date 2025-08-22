Un controllo di routine si è trasformato in un intervento decisivo contro i furti sulle auto dei turisti. Nella serata di ieri, in località Porto Sa Ruxi, i Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno fermato una Lancia Y bianca con a bordo tre giovani – un 18enne e un 23enne di Selargius e un 22enne di Cagliari, tutti disoccupati – trovati, secondo quanto riferito, in possesso di parte della refurtiva sottratta poche ore prima da un’auto parcheggiata nei pressi della spiaggia.

Il sospetto atteggiamento dei tre ha spinto i militari a procedere con una perquisizione del veicolo: all’interno sarebbero stati rinvenuti indumenti, effetti personali e dispositivi elettronici appartenenti a una turista 28enne, originaria di Genova e residente a Parigi. La giovane aveva denunciato il danneggiamento della sua Fiat Panda, a noleggio, e il furto di due valigie. Gli oggetti recuperati sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

I tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di ricettazione. Intanto, i Carabinieri hanno informato l’Autorità giudiziaria e proseguono le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella zona.