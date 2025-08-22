Trenta allievi marescialli del 95° corso “Argentera III”, provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, sono stati assegnati ai Reparti del Comando Provinciale di Cagliari per un tirocinio operativo di due settimane. L’arrivo dei giovani finanzieri completa il piano di rinforzo predisposto dal Corpo per l’estate, stagione in cui il territorio cagliaritano registra un aumento significativo di presenze turistiche ed eventi.

Gli allievi, frequentatori del secondo anno di studi, hanno supportato le attività dei Reparti nella lotta all’evasione fiscale, al lavoro irregolare, all’abusivismo commerciale, al commercio di prodotti contraffatti e ad altre attività illecite, contribuendo al contempo ai servizi di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, in risposta alla crescente domanda di sicurezza tipica del periodo estivo.

Oltre al contrasto alle illegalità economiche, il personale ha effettuato mirati controlli sul territorio per innalzare il livello di prevenzione e repressione, rafforzando la presenza delle Fiamme Gialle nelle aree più frequentate dai turisti.

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di vicinanza e attenzione al territorio, garantendo serenità e ordine pubblico in una provincia che, anche quest’anno, conferma il suo ruolo di protagonista nell’attrazione turistica dell’isola.