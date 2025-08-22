Dopo sette giorni di lotta disperata tra la vita e la morte, il cuore di Matteo Lai ha smesso di battere. Il giovane di appena 18 anni, promessa del Capoterra Rugby, è morto al Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato dallo scorso 11 agosto, giorno del terribile incidente.

Matteo era uscito di strada col suo scooter vicino a Tasonis, mentre stava rientrando in paese. Il giovane, per cause ancora non accertate, aveva perso il controllo della due ruote finendo in cunetta in mezzo alla vegetazione. Era stato notato da un altro giovane che stava transitando sulla strada e che aveva avvisato i soccorsi.

Le condizioni del giovane, che era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, erano apparse subito gravi.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente Sinnai ed è stata presa la decisione di annullare la festa in piazza prevista in questi giorni. Un segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia, che ora affronta la perdita più dura e innaturale: quella di un figlio strappato troppo presto alla vita.