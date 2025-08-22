Nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2025”, la Guardia Costiera di Oristano ha effettuato ieri un controllo lungo il litorale di Is Arenas, a Cuglieri, scoprendo che uno stabilimento balneare, pur aperto e frequentato dai bagnanti, sarebbe stato privo del servizio di un bagnino, obbligatorio durante gli orari di apertura.

Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.032 euro. Solo dopo una diffida del personale della Capitaneria, il bagnino è stato fatto arrivare alla postazione. La mancanza di sorveglianza rappresenta una grave inadempienza che può mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti.

Dall’inizio della stagione estiva 2025, questo è già il quarto stabilimento balneare dell’Oristanese sorpreso a operare senza bagnino. La Capitaneria ribadisce fa sapere che i controlli proseguiranno fino al termine della stagione, e invita operatori e utenti del mare a rispettare l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 19/2025 e a mantenere comportamenti sempre prudenti e responsabili.