Questa mattina intorno alle 7, un giovane di 29 anni, Carlo Boi, è stato accoltellato mentre attraversava il Corso Vittorio Emanuele a Oliena. L’aggressione è avvenuta il giorno successivo ai festeggiamenti in onore di San Lussorio: Boi è stato colpito da due fendenti, all’inguine e alla coscia, perdendo molto sangue. Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, la ferita all’inguine non avrebbe lesionato l’arteria femorale.

Il 29enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del Comando provinciale, coordinati dal comandante Angelo Gerardi.

Al momento, nessuno avrebbe visto o sentito nulla, e lo stesso Boi non ha ancora fornito dichiarazioni agli investigatori. Nelle prossime ore verranno acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo la via principale del paese, nella speranza di ricostruire l’episodio e individuare l’autore dell’aggressione.