I carabinieri della Squadriglia di Iloghe hanno arrestato due uomini a Loculi, accusati di coltivazione illecita di marijuana.

L’operazione arriva a pochi giorni di distanza dal blitz del 5 agosto scorso, che aveva portato all’arresto di tre persone, tra cui un familiare di uno degli indagati fermati ora, sempre ad opera della stessa Squadriglia.

Secondo le indagini, i due avrebbero curato una piantagione di quasi 400 piante di canapa indiana, con un principio attivo di Thc pari allo 0,759%. Preoccupati per i recenti arresti di alcuni compaesani, i due avrebbero deciso di tagliare l’intera coltivazione per trasferirla altrove, nel tentativo di non perdere l’investimento e di garantirsi i ricavi.

Le perquisizioni estese alle abitazioni degli arrestati hanno portato inoltre al sequestro cautelare di cinque fucili e una pistola, regolarmente detenuti.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato dei Carabinieri e disposto nei confronti degli indagati la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Loculi.