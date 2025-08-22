Attimi di paura questa mattina a Cagliari, in via Nervi, dove un incendio è divampato all’interno di uno stabilimento di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Le fiamme, partite intorno alle 6:15 da una cisterna contenente oli esausti, per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente coinvolto anche alcuni contenitori di materiali inerti collocati nelle vicinanze.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale ha evitato il peggio: una squadra, supportata da due autobotti e dal carro autoprotettori, è riuscita a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area prima che il rogo potesse propagarsi ai mezzi parcheggiati e all’intera struttura.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Restano in corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio e valutare i danni subiti dallo stabilimento.