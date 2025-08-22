Nuova operazione antidroga nelle campagne del Nuorese. Dopo il sequestro e gli arresti avvenuti a Fonni lo scorso 26 luglio, gli agenti del commissariato di Gavoi e della Squadra Mobile di Nuoro hanno sequestrato una piantagione di marijuana, composta da circa 1600 piante di medie dimensioni in fase di infiorescenza nelle campagne di Lodine, in località Puddis,

Dalle prime analisi le infiorescenze presentavano un Thc 15 volte superiore alla soglia legale consentita. La piantagione insisteva in una zona difficilmente visibile a causa della fitta vegetazione. Le indagini hanno permesso di individuare quattro persone che sono state denunciate, mentre proseguono le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Nuoro, per l'individuazione dei produttori della sostanza stupefacente.

"Il Nuorese, per una serie di circostanze, sia climatiche che per la scarsa antropizzazione del territorio continua a confermarsi area di elezione per la coltivazione di marijuana", fa sapere la Polizia.