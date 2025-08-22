Aveva già il braccialetto elettronico e un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ma questo non è bastato a fermarlo: un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver aggredito l’ex compagna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 18 agosto in un quartiere della città ed è stato segnalato alla Sala Operativa della Questura da un cittadino, che con grande senso civico ha lanciato l’allarme.

Sono quindi intervenuti gli agenti della volante trovando una persona, accorsa per dividere i due, rimasta ferita nel tentativo di proteggere la donna. La vittima, 29 anni, presentava evidenti segni dell’aggressione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, è stato bloccato e arrestato in flagrante. Questa mattina il giudice del Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il 28enne è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Bancali.