Continuiamo l’analisi dei risultati del referendum sulla giustizia in Sardegna. Nella provincia di Sassari il quadro conferma la prevalenza del No, con alcune eccezioni locali e un caso singolare di perfetta parità.

Su 264.201 elettori, con 383 sezioni scrutinate su 384, il No si attesta al 61,47% con 87.536 voti, mentre il Sì raggiunge il 38,53% con 54.859 preferenze. Resta ancora da completare lo scrutinio della sezione 127 del comune di Sassari, nella scuola media di Via Monte Grappa, i cui atti sono stati inviati all’ufficio centrale per la conclusione delle operazioni.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto in questa sezione nelle fasi dello scrutinio che, per una consultazione come quella referendaria, è sempre stata abbastanza lineare.

Tornando indietro negli anni, sempre nel Sassarese, un seggio non aveva concluso lo spoglio nelle 12 ore previste dalla legge in occasione delle regionali del 2014. Anche in quel caso era stato l'ufficio centrale del tribunale a chiudere lo scrutinio.

Sono sei i comuni della provincia in cui ha prevalso il Sì:

Castelsardo

Sì 51,33% (1.142 voti)

No 48,67% (1.083 voti)

Giave

Sì 55,24% (116 voti)

No 44,76% (94 voti)

Mores

Sì 58,96% (398 voti)

No 41,04% (277 voti)

Padria

Sì 58,49% (155 voti)

No 41,51% (110 voti)

Santa Maria Coghinas

Sì 60,78% (313 voti)

No 39,22% (202 voti)

Valledoria

Sì 58,18% (1.013 voti)

No 41,82% (728 voti)

Tra i comuni in cui ha prevalso il Sì figura, dunque, anche Castelsardo, città dell’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, elemento che aggiunge un ulteriore spunto di lettura politica al risultato locale.

Si registra inoltre un caso di perfetta parità

A Monteleone Roccadoria, dove su 46 votanti il risultato si è diviso esattamente a metà: 23 voti per il Sì e 23 per il No.

Percentuali più elevate a favore del No, cinque i comuni in cui si supera il 70%:

Banari

Sì 20,69% (60 voti)

No 79,31% (230 voti)

Bessude

Sì 22,34% (42 voti)

No 77,66% (146 voti)

Borutta

Sì 25,42% (30 voti)

No 74,58% (88 voti)

Ittiri

Sì 27,60% (997 voti)

No 72,40% (2.615 voti)

Semestene

Sì 28,57% (16 voti)

No 71,43% (40 voti)