Si sono chiuse le urne e ha preso ufficialmente il via lo spoglio delle schede per il referendum sulla giustizia.

Le due giornate elettorali sono state caratterizzate da una partecipazione significativa, con un’affluenza che si è mantenuta su livelli rilevanti sia a livello nazionale sia in Sardegna, seppur leggermente più contenuta rispetto alla media del Paese.

Con 36.571 sezioni scrutinate su un totale di 61.533, il NO è attualmente in vantaggio.

Secondo gli aggiornamenti delle ore 16:08, il NO raccoglie 8.390.904 voti pari al 54,45%, mentre il SÌ si attesta a 7.019.562 voti, pari al 45,55%.

Si tratta di un dato ancora parziale ma già indicativo dell’orientamento degli elettori su uno dei quesiti centrali della consultazione. Il divario tra le due opzioni appare al momento netto, anche se lo scrutinio è ancora in corso.

In Sardegna

Con 677 sezioni scrutinate su 1.847, il NO è attualmente in vantaggio nell’Isola.

Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 16:30, il NO raccoglie 140.523 voti pari al 59,21%, mentre il SÌ si attesta a 96.817 voti, pari al 40,79%.

Gli elettori complessivi in Sardegna sono 1.320.855.

Un primo commento, direttamente dai seggi, arriva dal consigliere comunale e metropolitano di Cagliari per il Partito Progressista, Matteo Massa, che racconta: “Nel seggio dove in questo momento sto facendo il rappresentante di lista per il NO, nel quartiere di Is Mirrionis, centinaia di cagliaritane e cagliaritani hanno scelto di votare. Intanto una buona notizia per la democrazia”.