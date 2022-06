Amministrative 2022. I Comuni sardi dove un solo candidato sindaco sfida il quorum

Arzachena, Calangianus, Sorgono, Carloforte... in totale sono 27

Di: Redazione Sardegna Live

In 27 Comuni sardi sul totale dei 65 chiamati alle urne per le elezioni amministrative di oggi, 12 giugno, è in corsa un solo candidato sindaco che dovrà vedersela col quorum. Ecco l'elenco con i risultati in costante aggiornamento.

PROVINCIA DI SASSARI

ARZACHENA . Candidato sindaco Roberto Ragnedda (in attesa di raggiungere il quorum).

ANELA. Candidato sindaco Giangiuseppe Nurra (in attesa di raggiungere il quorum).

CALANGIANUS. Candidato sindaco Fabio Albieri (in attesa di raggiungere il quorum).

FLORINAS. Candidato sindaco Enrico Lobino (in attesa di raggiungere il quorum).

PADRIA. Candidato sindaco Alessandro Mura noto Sandro (in attesa di raggiungere il quorum).

SANTA MARIA COGHINAS. Candidato sindaco Piero Carbini noto Pieruccio (in attesa di raggiungere il quorum).

SEMESTENE. Candidato sindaco Antonella Buda (in attesa di raggiungere il quorum).

PROVINCIA DI NUORO

GIRASOLE. Candidato sindaco Lodovico Piras (in attesa di raggiungere il quorum).

LODINE. Candidato sindaco Davide Cualbu (in attesa di raggiungere il quorum).

OSINI . Candidato sindaco Alfredo Cannas (in attesa di raggiungere il quorum).

ORUNE . Candidata sindaca Giovanna Porcu (in attesa di raggiungere il quorum).

SORGONO . Candidato sindaco Francesco Zedde (in attesa di raggiungere il quorum).

TETI . Candidato sindaco Costantino Tidu (in attesa di raggiungere il quorum).

PROVINCIA DI ORISTANO

AIDOMAGGIORE. Candidato sindaco Antonello Virdis (in attesa di raggiungere il quorum).

MILIS. Candidato sindaco Raimondo Deiola (in attesa di raggiungere il quorum).

MOGORELLA . Candidato sindaco Lorenzo Carcangiu (in attesa di raggiungere il quorum).

NURECI. Candidato sindaco Emanuel Atzori (in attesa di raggiungere il quorum) 



SENEGHE . Candidata sindaca Albina Mereu (in attesa di raggiungere il quorum).

SIAMANNA . Candidato sindaco Velio Melas (in attesa di raggiungere il quorum). 

TINNURA . Candidato sindaco Pietro Fadda (in attesa di raggiungere il quorum).

TRESNURAGHES . Candidato sindaco Gianluigi Mastino (in attesa di raggiungere il quorum).

ZERFALIU . Candidato sindaco Pinuccio Chelo (in attesa di raggiungere il quorum). 



PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA