Costantino Tidu centra il tris: confermato sindaco a Teti

A 70 anni da il via alla sua terza esperienza alla guida del paese

Di: Pietro Lavena

Costantino Tidu sarà ancora il sindaco di Teti. Il primo cittadino uscente, già alla guida del paese fra il 2002 e il 2007, centra dunque il tris a 70 anni sostenuto dalla lista "Viviamo Teti".

Già alle ore 19 era stato superato il 50% dell'affluenza alle urne nel centro della provincia di Nuoro.

Tidu ha assunto in passato l'incarico di assessore alla Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica e Artigianato della provincia di Nuoro. Nominato vice presidente della provincia nel 2013, ha sostituito Roberto Deriu quando quest'ultimo è stato eletto consigliere regionale nel 2014. Alla scadenza del suo mandato, il 16 Giugno 2015 è stato sostituito dal commissario regionale straordinario Sabrina Bullitta. Il 13 Novembre 2016 la Giunta Regionale lo ha nominato sub commissario della ex Provincia Ogliastra. Il 24 Dicembre 2016 è tornato alla guida della Provincia di Nuoro in qualità di commissario in seguito alle dimissioni dell'uscente commissario Madeddu.