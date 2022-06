Siliqua. Francesca Atzori rieletta sindaca

Il suo competitor era Helga Bachis che ha ottenuto 732 voti

Di: Sabrina Cau

Una sfida tra donne a Siliqua che ha scelto per la seconda volta Francesca Atzori come prima cittadina del paese. Eletta sindaca per la prima volta l’11 giugno del 2017, Atzori ha 41 anni e lavora come insegnante.

Una curiosa particolarità è legata alla sua elezione di 5 anni fa: dal 1853 fino al 2017 è la prima sindaca a Siliqua. Una responsabilità importante che spingerà Francesca Atzori a fare ciò che è meglio per il bene del proprio paese anche nei prossimi 5 anni. Nel 2017 ha ottenuto la maggioranza con il 54,01% dei voti. Lixia Piergiorgio era l’altro candidato che, con la Lista Siliqua per tutti, ha avuto il 45,99% dei voti

Queste elezioni amministrative l’hanno vista conquistare la carica di sindaca con 1138 voti (60,86%) supportata dalla lista Bene in Comune e i suoi candidati consiglieri Bachisio Bachis noto Chicco, Giulia Bachis, Luigi Caddeo, Fedele Ena, Isacco Fanni, Antonio Ghiani noto Antonello, Antoniana Lai, Carla Mancosu, Costantino Nonne, Giulia Ruggiu, Annabruna Sarigu, Cristina Varone,

Elettori: 3.406. Votanti: 1.922 (56,43%). Schede nulle: 31 Schede bianche: 21 Schede contestate: 0