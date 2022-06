Santa Maria Coghinas. Quorum raggiunto, Pietro Carbini ancora sindaco

Terzo mandato consecutivo per il primo cittadino uscente

Di: Stefano Soro

Quorum del 40% raggiunto nel pomeriggio a Santa Maria Coghinas, che ha dato ancora fiducia a Pietro Carbini, unico candidato sindaco in campo in questa tornata elettorale.

62 anni, pensionato ed ex dipendente Enel, Carbini fa parte anche del Consiglio delle Autonomie Locali. “La ricandidatura nasce per portare a termine le tante cose che abbiamo programmato” aveva dichiarato a Sardegna Live il sindaco rieletto. “I nostri concittadini dovrebbero darci fiducia per il buon lavoro fatto in questi anni che, credo, sia sotto gli occhi di tutti” aveva poi aggiunto Carbini.

Diversi gli obiettivi del sindaco di Santa Maria Coghinas, al suo terzo mandato consecutivo. “Innanzitutto la costruzione di una casa di riposo perché Santa Maria Coghinas è tra i pochi Comuni in cui non è presente una struttura così importante che darebbe un supporto fondamentale alle famiglie. E poi crediamo sia importanti battersi sulla questione risorse termali”.

