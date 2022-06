Ozieri. Marco Peralta è il nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente perde la sfida

“La prima cosa da difendere con le unghie e con i denti è l’ospedale"

Di: Cristina Tangianu

Marco Peralta, 51 anni, avvocato civilista, è il nuovo sindaco di Ozieri.

Già consigliere di minoranza e capogruppo della lista Prospettiva Ozieri nella legislatura appena terminata, si è candidato a sindaco sostenuto dalla lista Alternativa per Ozieri (Prospettive per Ozieri, Fratelli d'Italia, Laboratorio Ozieri e Cambiamo).

Una sfida avvincente quella tra il neo eletto e l’avversario Marco Murgia (la sua lista Ozieri Civica – Patto Libero per la Città), sindaco uscente.

Il primo ha ottenuto 2.960 voti (55,19%), mentre il secondo 2.403 preferenze (44,81%). Su 9.294 elettori, sono andati a votare in 5.524 (59,44%). Le schede nulle sono state 120, le bianche 40.

Alle elezioni amministrative del 2017, si registrò a Ozieri un'affluenza del 67,2% e Marco Murgia ebbe la meglio con il 35,91% delle preferenze sugli sfidanti Marco Peralta (32,23%) e Adriano Sotgia (30,84%).

“La prima cosa da difendere con le unghie e con i denti è l’ospedale – aveva spiegato ai microfoni di Sardegna Live il neo sindaco Marco Peralta -. Durante l’emergenza pandemica, mentre altri presìdi sono entrati in crisi, Ozieri, soprattutto nella prima fase, ha retto. Questo a dimostrazione della professionalità del personale. L’emergenza Covid ha dimostrato come anche gli ospedali medio-piccoli sono utili per la popolazione. Tanto più quando una posizione importante e di snodo come la nostra permette a molte persone di avere le cure il più vicino possibile. Il servizio deve essere mantenuto ai più alti livelli”.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA