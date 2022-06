Mogorella. Rieletto il sindaco Lorenzo Carcangiu

"Per noi, con questo gruppo, l’importante è 'ricominciare', così come dal nome che abbiamo scelto, Torraus a incuntzai pro Mogoredda”

Di: Stefano Soro

Quorum superato per l’unico candidato. Il sindaco uscente Lorenzo Carcangiu è stato confermato alla guida di Mogorella, piccolo centro di circa 412 abitanti.

La sua lista presenta solo due membri della vecchia consiliatura, gli attuali assessori Gian Piero Loi, vicesindaco, sport e spettacolo, e Fabrizio Carcangiu, assessore al demanio e territorio.

Questa è la sua terza esperienza amministrativa, da candidato sindaco perdente e consigliere di minoranza dal 2012 al 2017, come sindaco dal 2017 al 2022. “La lista si chiama ‘Torrasu a incumentzai pro Mogoredda’, perché spero che dopo i due anni di Covid che ha pesantemente impattato sulla nostra piccola realtà di Comune con 412 abitanti attuali, già in difficoltà dal punto di vista economico e sociale, sia un momento di ripartenza. Dal canto nostro vorremmo rimettere in moto diverse cose che si sono bloccate, ad esempio la Pro Loco, unica associazione che possa garantire la messa in campo di una serie di iniziative per la valorizzazione della cultura, della tradizione e dedicate a giovani e anziani” ci aveva spiegato Carcangiu nei giorni scorsi in un’intervista.

“La mia ricandidatura nasce dal fatto che nei primi 5 anni abbiamo avuto diversi problemi legati alla mancanza di figure chiave negli uffici, con conseguenti difficoltà legate alla programmazione delle risorse e alla realizzazione di alcuni punti del programma”.

