Stintino. Rita Limbania Vallebella è la nuova sindaca

Dopo tre mandati consecutivi si chiude l'era Antonio Diana

Dopo tre mandati consecutivi si chiude l'era Antonio Diana a Stintino, sindaco dal 2007.

I stintinesi hanno scelto: la nuova prima cittadina è Rita Limbania Vallebella, che ha ottenuto 624 voti (56,57%). Il suo sfidante, il vice sindaco uscente Angelo Schiaffino (lista "Stintino Passi Avanti", si è fermato a 479 preferenze.

Sessanta anni, avvocata, negli anni Novanta è stata amministratore nel paese, quindi un’esperienza importante come consulente del Psd'Az con Mario Melis europarlamentare. Si è candidata con la lista “Stintino sei tu 2”.

“Ho deciso di impegnarmi in prima persona – aveva detto ai nostri microfoni - perché mi sento in debito nei confronti di questa comunità e vorrei restituire quello che mi ha dato in tutti questi anni. Negli anni Novanta sono stata amministratore del paese e poi ho svolto funzioni di consulenza giuridica al Parlamento Europeo. Ora, anche dopo trent’anni di professione, pensavo fosse arrivato il momento di mettersi in gioco e lo faccio con il gruppo che in questi anni ha fatto un’opposizione molto seria e che ha deciso di riproporsi con lo stesso progetto del 2017”.

Per la neo eletta in questi anni “è mancato il coinvolgimento dei cittadini su alcune scelte. Più che una critica la mia è un’osservazione e da parte nostra c’è il proposito di colmare questa lacuna. Ma a Stintino abbiamo tante opere che sono state purtroppo abbandonate, anche per mancanza di manutenzione. Penso, ad esempio, al centro culturale chiuso perché non si riesce a risolvere un problema di allagament dei lcali seminterrati dove è presente il bagno, ma anche alla palestra in cui piove dentro e al Museo della Tonnara in cui cadono calcinacci per l’assenza di manutenzione. Quindi rimproveriamo alla precedente amministrazione una mancata attenzione alla persona e alla fruibilità dei beni pubblici”.

Elettori: 1.424 | Votanti: 1.118 (78,51%) Schede nulle: 12 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0