Vallermosa. Il sindaco Francesco Spiga fa il “tris”

Confermata la fiducia al primo cittadino. “Amo il mio paese. Il mio gruppo mi ha chiesto di mettermi a disposizione per continuare a lavorare per la mia comunità e portare a termine i tanti progetti in cantiere”

Di: Sabrina Cau

Francesco Spiga è il nuovo sindaco di Vallermosa. Sostenuto dalla lista Impegno e Sviluppo è stato riconfermato primo cittadino per il terzo mandato.

Quarantasei anni, primo cittadino uscente si prepara al suo terzo quinquennio amministrativo. Eletto per la prima volta nel 2012 a 36 anni, nel 2017 il Comune di Vallermosa lo ha scelto di nuovo con il 100% dei voti.

Funzionario regionale, lavora per l’Aspal (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del lavoro), è sposato ed è padre di due figli. “Ho deciso di ricandidarmi per la terza volta perché amo il mio paese e il mio gruppo mi ha chiesto di mettermi a disposizione per continuare a lavorare per la mia comunità e portare a termine i tanti progetti in cantiere” aveva dichiarato in un'intervista rilasciata a Sardegna Live.

Unico candidato sostenuto dalla lista “Impegno e sviluppo”, composta da Daniele Cabriolu, Antonio Cadoni, Isabella Caliolo, Chiara Carta, Emmanuele Contu, Diego Lecca, Roberto Mariani, Angela Mastrolilli, Cinzia Pasini,Tamara Piras, Sergio Sanna.

“La nostra è una Lista Civica che nasce dall'esigenza di amministrare Vallermosa venendo incontro alle esigenze di tutti i cittadini, riconoscendo le problematiche esistenti e cercando di risolvere quelle che si presenteranno in futuro. Il cittadino deve essere al centro delle politiche dell'amministrazione comunale e deve avere dei riferimenti certi ai quali rivolgersi” aveva scritto Francesco spiga in una nota durante la campagna elettorale.