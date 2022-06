Florinas. Enrico Lobino riconfermato sindaco

Di: Cristina Tangianu

Sindaco eletto con 711 voti.

Elettori: 1.201 | Votanti: 772 (64,28%) Schede nulle: 24 Schede bianche: 37 Schede contestate: 0

A Florinas (SS) il sindaco uscente Enrico Lobino trova la riconferma.

“Ho deciso di mettermi a disposizione del mio paese perché ci sono ancora tante cose da fare. Nonostante le difficoltà affrontate in questi ultimi anni, io e tutto il gruppo “Viviamo Florinas” ci presenteremo uniti alle prossime elezioni amministrative e con qualche novità”, aveva dichiarato.

A differenza delle elezioni del 2017, quando per la corsa a guidare il Comune erano in due, in questa tornata elettorale Lobino, 49 anni, geometra, ha avuto un altro rivale: il quorum. Per essere eletto doveva raggiungere il quorum, ovvero il 40 per cento + 1 dei cittadini aventi diritto al voto, trattandosi di un comune con meno di 15 mila abitanti.

Il neo eletto può quindi continuare il progetto politico intrapreso cinque anni fa, con una lista civica che si arricchisce di nuovi candidati.

“Pur essendo tutti alla prima esperienza in campo amministrativo, con soddisfazione, possiamo affermare che buona parte degli obiettivi prefissati siano stati portati a termine e altri sono in via di realizzazione – si legge nella relazione di fino mandato -. Ovviamente il giudizio sul lavoro svolto spetta a voi con la speranza che siano stati apprezzati l'impegno e la trasparenza che hanno sempre contraddistinto ogni nostro agire. Ci siamo fatti portavoce di ogni cittadino Florinese, senza aderire ad alcun partito politico presentandoci come lista civica, composta in parte anche da giovani, volenterosi di cambiamento e rinnovamento. Ci siamo impegnati ogni giorno per dare la massima disponibilità ad ascoltare tutti, cercando di risolvere i problemi che si presentavano e uscendo a rispettare i principi cardine sui quali abbiamo deciso di basare la nostra azione politica”.

La lista “Viviamo Florinas”: Gian Mario Angius, Antonella Maria Francesca Carboni, Marilena Cau, Giuseppe Giola, Francesca Mastino, Silvana Merella, Debora Moro, Sebastiano Mulas, Maria Giovanna Nuvoli, Marzia Piga e Michel Pistidda (noto Michele).