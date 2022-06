Milis, quorum mancato per il candidato sindaco Deiola: commissario in arrivo

Nel centro dell'Oristanese l'affluenza si è fermata al 34,9%

Di: Pietro Lavena

Niente da fare per Raimondo Deiola, unico candidato sindaco in corsa a Milis. Nel centro dell'Oristanese, il 12 giugno, l'affluenza si è fermata al 34,9%. Quorum non raggiunto, dunque, e il Comune sarà commissariato.

Deiola, già sindaco e fino a ieri capogruppo di minoranza dopo essere stato sconfitto nel 2017 dal primo cittadino uscente Sergio Vacca, aveva ritentato il bis alla guida dell’unica lista presentatasi per le elezioni.

Della compagine facevano parte i candidati consiglieri Eva Manca, Francesca Putzolu, Giuseppina Sini, Mario Mastinu, Lorena Deiola, Mattia Allegretti, Maria Putzolu, Marco Masala e Claudio Mastinu.