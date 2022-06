Arbus. Il nuovo sindaco è Paolo Salis

47 anni, ingegnere edile, è stato vice sindaco dell’ultima amministrazione

Di: Alessandra Leo

Con 1.457 voti Paolo Salis è il nuovo sindaco di Arbus. Il neo eletto lascia indietro l’avversario, Michele Schirru, che ha ottenuto 1.385 preferenze.

Elettori: 5.566 | Votanti: 2.918 (52,43%) Schede nulle: 48 Schede bianche: 28 Schede contestate: 0

Paolo Salis ha 47 anni, è un ingegnere edile, sposato e vice sindaco dell’ultima amministrazione, quella capitanata da Andrea Concas, sciolta il 24 marzo 2022 per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, dopodiché il Comune è stato commissariato.

Salis si è candidato a capo della lista civica “Impegno in Comune”.

“Nessun punto programmatico potrà essere realizzato dalla nostra o da altre liste senza prima aver potenziato l'organico degli uffici comunali, 40 dipendenti del 2010, soli 21 attuali. Nel bilancio preventivo che stavo predisponendo avevo già individuato le risorse finalizzate alle nuove assunzioni, purtroppo il lavoro svolto fino a febbraio, compresa l’approvazione del PUC e del progetto dell’Ecoparco, è stato interrotto e non per nostro volere – ha detto ai nostri microfoni in una lunga intervista -. Da qui ripartiamo, con lo sblocco della progettualità dell'Ecoparco di Piscinas con le modifiche da noi proposte ritenendo quella programmazione propedeutica all'istituzione di un Parco Regionale che potrà contare, così come nelle altre realtà della Sardegna, su 600 mila euro di stanziamento annuale da parte della Regione. Riteniamo che Programmare il territorio è cosa ambiziosa soprattutto da un punto di vista politico, e quando l’unico scopo è una visione cieca legata al solo raggiungimento del fine, cioè l’approvazione, si ottiene uno strumento di mera rappresentazione di regole e cartografia in rispetto alle norme vigenti".