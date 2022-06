Serri. Samuele Gaviano eletto sindaco per la quarta volta

Ancora una volta, il piccolo centro del Sarcidano ha dato fiducia al sindaco uscente

Di: Sabrina Cau

Con 319 voti (96,96%) è stato riconfermato alla carica di primo cittadino di Serri il trentanovenne Samuele Gaviano. Istruttore di volo APR e amministratore di una startup che ha sede in Sardegna.

Alla guida del paese dal 2007, dopo che il 27 maggio dello stesso anno Gian Luigi Puddu si è dimesso dalla sua carica di sindaco, queste amministrative lo hanno visto riconfermarsi alla guida del paese per la quarta volta.

Lo ha sostenuto la lista "Uniti per Serri" composta dai candidati consiglieri: Salvatore Aresu, Cosimo Bassu,Ornella Gaviano, Andrea Massidda, Andrea Orrù, Massimo Pala, Luigi Pirisi, Francesca Pitzalis, Federico Porcedda. Il suo avversario era Gianmario Muggiri che con la lista Identità e tradizione ha ottenuto 10 voti.

Elettori: 616. Votanti: 347 (56,33%). Schede nulle: 15. Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

“La voglia di continuare a lavorare per il paese con lo stesso entusiasmo della prima candidatura mi ha spinto a candidarmi per la quarta volta. E poi, il terzo mandato l’abbiamo vissuto a metà. La pandemia ha rallentato e impedito di realizzare e portare a termine numerosi progetti e iniziative in programma” aveva dichiarato Samuele Gaviano ai microfoni di Sardegna Live.