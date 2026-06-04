"È sempre un buon giorno per donare": questo il motto della sezione Avis di Bonorva dedicato a una giornata di solidarietà e donazione del asangue. Rebeccu, il pittoresco borgo medievale immerso nel verde della natura e situato a circa 6 chilometri da Bonorva, in provincia di Sassari, ha accolto infatti ieri, martedì 2 giugno 2026, una raccolta promossa dalla sezione locale dell’Avis in collaborazione con i Fedales ’75, la Pro loco e il Comune di Bonorva.

Un evento dedicato non solo all'amore e all'impegno nei confronti del prossimo ma anche alla socialità: dopo la donazione, i partecipanti hanno partecipato a un pranzo in compagnia, seguito da una passeggiata rigenerante nel verde, momenti di intrattenimento musicale e divertenti giochi aperti a tutti.

L’iniziativa ha visto la partecipazione non solo dei donatori, ma anche di numerose famiglie con bambini, che hanno così potuto trascorrere una giornata all’aria aperta in un contesto suggestivo, circondato dalla natura e da importanti siti archeologici.

Un’occasione che unisce solidarietà, comunità e valorizzazione del territorio.

Al termine della giornata, gli organizzatori hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, "Un grazie particolare va al Ristorante Su Lumarzu di Sandro Mura per la disponibilità e la preziosa collaborazione, ai cittadini di Rebeccu che hanno accolto i volontari nelle loro proprietà private rendendo possibile l’organizzazione del pranzo, e a tutti gli sponsor che sostengono con continuità le attività dell’associazione", hanno detto.

Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto all’équipe medico-sanitaria, all’Avis Provinciale e a tutte le istituzioni che affiancano e supportano il lavoro dei volontari. "Avis significa fare insieme, e noi possiamo dire di riuscire sempre in questo intento. Grazie di cuore", hanno concluso gli organizzatori.

In occasione della giornata sono state consegnate tre borse di studio a tre studenti che hanno conseguito il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2024/2025 del valore di 200 euro. "Ai ragazzi un grande in bocca al lupo per il futuro".