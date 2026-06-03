Controlli straordinari sul litorale di Quartu Sant'Elena contro il lavoro sommerso e le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso della serata del 1° giugno scorso, i Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu Sant’Elena, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, hanno effettuato un’ispezione all’interno di un noto lounge bar situato nella località costiera di Capitana.

Durante gli accertamenti, i militari hanno individuato due lavoratori impiegati completamente in nero, privi di regolare contratto di assunzione e delle necessarie coperture previdenziali e assicurative.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata disposta l’immediata sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.300 euro.

Le verifiche non si sono fermate qui: i Carabinieri hanno infatti avviato ulteriori approfondimenti sulla conformità della struttura e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, una volta che il titolare avrà presentato la documentazione tecnica richiesta durante l’ispezione.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli promosso dall’Arma per contrastare il lavoro irregolare e garantire la tutela dei lavoratori, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva e dell’aumento delle attività nelle località a maggiore vocazione turistica.