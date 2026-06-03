Tragico incidente stradale durante la mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, lungo la Strada Statale 126, nel territorio comunale di Iglesias, in cui ha perso la vita un uomo di 77 anni del posto.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava alla guida di un Fiat Fiorino nei pressi dei Fanghi Rossi, poco prima dell'ingresso in città, quando sarebbe stato colto da un improvviso malore. Il conducente avrebbe così perso il controllo del veicolo, che è andato a impattare contro un muretto a bordo carreggiata.

I rilievi effettuati dai Carabinieri hanno confermato la natura autonoma del sinistro, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli. L’impatto si è purtroppo rivelato fatale: per l’uomo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gonnesa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione della viabilità. L’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la restituzione della salma ai familiari.