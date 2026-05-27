In occasione della “Corsa in Rosa”, l’Avis Provinciale Sassari sarà presente in piazza d’Italia con la propria autoemoteca nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 maggio per una raccolta straordinaria di sangue dedicata alla sensibilizzazione e alla solidarietà.

L’iniziativa precede l’evento in programma il 31 maggio e punta a unire il messaggio contro la violenza sulle donne alla promozione della donazione del sangue, gesto fondamentale per garantire assistenza e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.

L’autoemoteca sarà operativa venerdì dalle 8 alle 19 e sabato dalle 8 alle 12. Sarà possibile donare direttamente sul posto oppure prenotarsi scegliendo giorno e orario della donazione.

"Essere presenti alla Corsa in Rosa significa ribadire con forza due messaggi importanti: dire no a ogni forma di violenza sulle donne e promuovere il valore della donazione del sangue, un gesto semplice che può salvare vite ogni giorno", dichiara Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale Sassari.

"Invitiamo tutti a venire a trovarci in piazza d’Italia venerdì 29 e sabato 30. È possibile prenotare la propria donazione scegliendo giorno e orario sul nostro sito www.avisprovincialesassari.it e condividere insieme un momento di sensibilizzazione e solidarietà. Donare sangue significa prendersi cura degli altri e costruire una comunità più forte e più umana".

Chi donerà il sangue riceverà il kit della Corsa in Rosa 2026: la maglietta e sacca con logo Avis.

Sul sito dell'Avis Provinciale si trovano anche tutte le informazioni sulla donazione.

Prenota la donazione:

VENERDÌ 29 MAGGIO

SABATO 30 MAGGIO