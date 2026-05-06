Un segno tangibile di impegno verso la salute pubblica e l'eccellenza delle cure. Recentemente, il reparto di Cardiochirurgia presso l'Ospedale Santissima Annunziata dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari è stato gratificato con la generosa donazione di alcune pulitrici ad ultrasuoni. Questi strumenti sono essenziali per assicurare standard elevati di pulizia, sicurezza e tracciabilità nell'ambito della gestione degli strumenti chirurgici.

Il Club Inner Wheel Sassari Centro ha effettuato questa donazione, offrendo un sostegno significativo alle attività quotidiane del team di cardiochirurgia. Ciò contribuisce a ottimizzare i processi di sterilizzazione e a ridurre i tempi necessari per la preparazione dei dispositivi, con benefici diretti sull'efficienza organizzativa e sulla sicurezza dei pazienti.

"Questa donazione – dichiara Michele Portoghese, direttore della Cardiochirurgia dell’Aou di Sassari – ci consente di compiere un ulteriore passo avanti nel garantire standard sempre più elevati di qualità e sicurezza. Le pulitrici a ultrasuoni rappresentano una tecnologia avanzata che migliora significativamente l’efficacia dei processi di detersione dello strumentario, contribuendo in modo concreto alla prevenzione del rischio infettivo".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari, Lucia Anna Mameli che sottolinea il valore delle sinergie tra istituzioni e realtà associative: "Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante il legame tra ospedale e comunità. La donazione ricevuta rafforza il nostro impegno quotidiano nel garantire cure sicure, appropriate e di qualità, valorizzando al contempo l’innovazione tecnologica nei percorsi assistenziali".

A evidenziare il significato dell’iniziativa è anche Patrizia Solinas, presidente dell’associazione promotrice della donazione: «Siamo orgogliose di aver potuto contribuire, anche quest’anno, al miglioramento delle dotazioni della Cardiochirurgia. Crediamo fortemente che sostenere la sanità pubblica significhi investire nella salute di tutti, e continueremo a farlo con convinzione e responsabilità».

L’Aou di Sassari esprime il proprio ringraziamento all’associazione per la sensibilità dimostrata e per il contributo offerto, che si inserisce in un percorso condiviso di attenzione verso l’innovazione, la sicurezza e la centralità del paziente.