Avrebbe violato più volte l’obbligo di dimora disposto dall’Autorità giudiziaria, e per questo un 36enne disoccupato di Muravera è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo era stato arrestato meno di un mese fa dai Carabinieri di San Vito nell’ambito di un’operazione che aveva portato al sequestro di sostanze stupefacenti, denaro contante e di una mazza da baseball nascosta all’interno della sua auto. Dopo il giudizio per direttissima, il giudice aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Secondo quanto accertato dai militari, però, il 36enne avrebbe disatteso le prescrizioni imposte, venendo sorpreso in più occasioni nei territori di Villaputzu e Castiadas.

Le ripetute violazioni sono state segnalate all’Autorità giudiziaria dai Carabinieri, che monitoravano il rispetto della misura cautelare. Sulla base delle risultanze raccolte, il Tribunale di Cagliari ha disposto l’aggravamento del provvedimento, sostituendo l’obbligo di dimora con gli arresti domiciliari.

Nella serata del 1° giugno scorso i militari hanno rintracciato il 36enne e gli hanno notificato la nuova ordinanza. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove resterà ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.