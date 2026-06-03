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Chi dovrà raggiungere l’aeroporto di Alghero dovrà fare attenzione ai nuovi percorsi di accesso. A partire dal 4 giugno 2026 entrerà infatti in funzione una nuova configurazione provvisoria della viabilità aeroportuale, prevista nell’ambito dei lavori di ampliamento e riconfigurazione delle infrastrutture dello scalo.
Le modifiche interesseranno tutti i veicoli diretti all’aeroporto, sia privati che pubblici.
Indipendentemente dalla direzione di provenienza - Alghero, Santa Maria La Palma o Sassari - l’accesso all’aerostazione avverrà attraverso la nuova rotatoria realizzata lungo la SP5M. Da qui gli utenti potranno seguire la segnaletica dedicata per raggiungere il terminal.
La nuova organizzazione della viabilità si rende necessaria per consentire il proseguimento degli interventi infrastrutturali programmati nell’area aeroportuale. Contestualmente sarà interrotto il tratto della SP44 situato davanti al terminal passeggeri.
La società di gestione invita automobilisti, passeggeri e operatori del trasporto pubblico a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo il percorso e a programmare gli spostamenti con un adeguato anticipo, soprattutto nei primi giorni successivi all’attivazione della nuova viabilità.
Per agevolare gli utenti nella comprensione dei nuovi flussi di traffico è stato predisposto anche uno schema illustrativo con l’indicazione dei percorsi da seguire per raggiungere l’aeroporto.