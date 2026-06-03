Briciola, dolcissima meticcia di 13 anni, ha rappresentato per oltre 10 anni il volto più tenero dell’Arma dei Carabinieri, diventando una presenza immancabile nelle cerimonie ufficiali e negli appuntamenti istituzionali più importanti del Paese. Dopo la parata di ieri, martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la storica mascotte del Quarto Reggimento Carabinieri a Cavallo ha salutato il servizio attivo per andare in pensione.

Durante la giornata, Briciola ha sfilato per l’ultima volta accanto ai militari che l’hanno accompagnata per gran parte della sua vita, in un'atmosfera carica di emozioni per chi ha imparato a riconoscerla e ad affezionarsi a lei nel corso degli anni.

Briciola arrivò nella caserma di Tor di Quinto nel 2014, quando una famiglia decise di affidarla ai Carabinieri a cavallo. Da quel giorno è diventata molto più di una semplice mascotte: una compagna di servizio, una presenza rassicurante e un simbolo di vicinanza tra l’Arma e i cittadini.

Ogni sua apparizione era infatti capace di attirare l’attenzione e strappare un momento di tenerezza in contesti spesso formali e solenni.

Lascia quindi il servizio attivo per il meritato riposo, ma non il ricordo di chi l’ha incontrata almeno una volta.