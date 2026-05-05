Venerdì 8 maggio il torrino del Bastione di Saint Remy si accenderà di rosso: anche Cagliari partecipa alla Giornata internazionale della Talassemia, aderendo a una mobilitazione globale che coinvolge città e istituzioni in tutto il mondo.

Al centro dell’edizione 2026 lo slogan “Mai più nell'ombra: trovare chi non ha diagnosi, sostenere chi non viene visto”, un messaggio che richiama l’attenzione su una patologia ereditaria ancora troppo spesso sottovalutata o individuata tardivamente. L’iniziativa si inserisce nella campagna internazionale “Bring Thal to Light - Portiamo la Talassemia alla luce”, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere la prevenzione e sottolineare l’importanza di una diagnosi precoce, capace di incidere in modo decisivo sulla qualità della vita dei pazienti.

In Sardegna il tema assume un peso particolare, considerando l’alta diffusione della malattia sull’isola. Da qui la necessità di un sistema sanitario efficiente e accessibile, ma anche di una comunità informata e consapevole. Un ruolo centrale è quello della donazione di sangue, fondamentale per il trattamento della talassemia. Valorizzare il contributo dei donatori e rafforzare la cultura della donazione diventa quindi essenziale, soprattutto in un territorio dove il fabbisogno resta elevato e continuo.