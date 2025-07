Carlo Delfino Editore ha lanciato la petizione “Sardegna. Museo a cielo aperto”, un’iniziativa volta a sollecitare la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico dell’isola, con un appello alla politica regionale per un impegno organico e continuativo nella tutela e promozione delle memorie antiche.

“Rivolgiamo alla classe politica sarda, a chi ha assunto ruoli decisionali e di programmazione nel governo locale, un appello accorato perché vi sia, finalmente in modo organico e continuo, con alta tensione intellettuale e con vera passione civica e morale, un mutamento radicale di comportamento verso le antichità e le memorie ancestrali della nostra terra; perché siamo convinti che una inversione di tendenza sia non semplicemente auspicabile ma realmente possibile e praticabile e che conoscenza e valorizzazione, unite insieme in un cammino comune, riescano a traghettare la nostra terra verso un futuro di progresso e di innovazione” è la considerazione di Paolo Bernardini.

QUI il testo integrale con le considerazioni.

Link alla petizione: https://www.change.org/p/regione-autonoma-della-sardegna-per-valorizzare-la-sardegna-un-museo-a-cielo-aperto?use_react=false