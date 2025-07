La Provincia dell’Ogliastra è tra gli enti beneficiari del finanziamento previsto dall’Avviso pubblico “Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le Province e le Città metropolitane”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Lo stabilisce il Decreto n. 73 - 2/2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

L’Ente riceverà un contributo pari a 931mila 712 euro, che sarà destinato alla migrazione dei sistemi informativi verso infrastrutture cloud, nonché al potenziamento della rete e della dotazione informatica degli uffici.

La risposta dell’Ogliastra a questo importante bando nazionale è stata rapida ed efficace, come sottolineato dall'amministratrice straordinaria Marzia Mameli: "Il bando è stato pubblicato appena 17 giorni dopo la nascita ufficiale della nuova Provincia. Con pochissime settimane a disposizione e un organico ancora ridotto, siamo riusciti a presentare una candidatura solida e vincente, in un contesto altamente competitivo".

Un risultato che conferma la volontà della nuova Provincia di investire con determinazione nel futuro, cogliendo ogni opportunità utile a rafforzare la macchina amministrativa e a modernizzare i servizi pubblici. "Sono veramente fiera del risultato raggiunto e voglio ringraziare tutti gli uffici per il lavoro svolto in tempi record, e in particolare l’instancabile ingegner Maria Grazia Buttau, il cui impegno è stato decisivo per il raggiungimento di questo importante traguardo" aggiunge Mameli.

Il progetto dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026. L’Ogliastra figura tra i 32 enti italiani (province e città metropolitane) finanziati per un totale complessivo di oltre 27 milioni di euro. L’iniziativa rientra nella Missione 1 – Componente 1 del PNRR, dedicata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, e rappresenta una leva fondamentale per rendere più efficienti, accessibili e sicuri i servizi per cittadini, imprese ed enti locali.