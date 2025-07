Gli incendi non danno tregua alla Sardegna. Un elicottero è decollato dalla base di Sorgono per un rogo scoppiato a Fonni, in località Monte Spada.

Le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre antincendio.

A coordinare le operazioni è il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) della pattuglia del Corpo forestale di Gavoi, che sta gestendo le squadre impegnate nel tentativo di circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta.