Momenti di paura oggi in pieno centro a Brindisi, dove un secchio di catrame bollente è caduto da un terrazzo di un palazzo in cui sono in corso lavori, colpendo diverse persone che passavano sul marciapiede.

Tra i feriti ci sono un bambino di sei mesi, che si trovava nel passeggino insieme alla madre - anche lei ferita - e altre quattro persone. Tutti sono stati trasportati in ospedale con ustioni di varia gravità: i medici stanno valutando le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della Polizia locale e le volanti della Polizia di Stato, oltre ai Vigili del fuoco. La Polizia locale ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.