Un ragazzo di quindici anni è stato ritrovato morto vicino alla Becca di Viou, a 2000 metri di altezza sopra Saint-Cristophe, in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruitone riportata da Tg Com 24, pare che il giovane, straniero in vacanza in Italia con la famiglia, sia scivolato mentre percorreva un sentiero che raggiunge i 2856 metri.

Poco prima della scoperta tragica e un lungo e preoccupante silenzio, l'ultima chiamata ai genitori, "Mi sono perso".

Durante la notte, droni sono stati impiegati per perlustrare anche i sentieri più impervi al fine di trovare il ragazzo disperso. Dopo un lungo sforzo congiunto del Soccorso alpino valdostano, del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, del corpo forestale e dei vigili del fuoco, è giunta la tragica notizia: il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato dall'elicottero durante le ricerche.

Come riportato da Tg Com 24, la salma è stata recuperata e portata alla camera mortuaria di Aosta in attesa di essere identificata. Saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari per comprendere meglio le circostanze dell'incidente.