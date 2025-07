Una nuova caserma dei vigili del fuoco sarà costruita all'interno dell'aeroporto Mameli di Cagliari-Elmas, con una superficie totale di 20.000 metri cubi e varie strutture specializzate. La presentazione della struttura è avvenuta nella sala dell'Aviazione Generale dell'aeroporto, con la presenza di importanti figure come il sottosegretario al Ministero dell'Interno On. Emanuele, il presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, il capo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino, il comandante regionale Nicola Micele, la presidente della Sogaer Monica Pilloni e il direttore regionale Enac Roberto Solinas.

La caserma includerà venti posti letto, dieci alloggi di cui uno per l'equipaggio aereo, sedici armadietti per operatori di emergenza, un moderno percorso "sporco-pulito" e spazio per mezzi anfibi dei vigili del fuoco per interventi in laguna.

"I lavori - hanno precisato dalla Sogaer - inizieranno nel 2028 con la demolizione della caserma dei carabinieri. In quell'area sorgerà la nuova struttura, in questo momento siamo in fase di progettazione e non è possibile ancora stabilire con precisione quanto dureranno i lavori, ma contiamo di realizzare tutto entro tre anni dall'apertura del cantiere". La nuova caserma sarà all'avanguardia "saremo tra i primi in intaglia a realizzare all'interno un percorso 'sporco - pulito' come quello che c'è attualmente nella caserma dei vigili del fuoco dell'aeroporto di Venezia - hanno precisato ancora da Sogaer -. Poi ci sarà lo spazio per ospitare gli elicotteri e gli aerei dei vigili del fuoco oltre che quattro mezzi anfibi per gli interventi in caso di incidenti in laguna".

Ma non solo. Nella unica struttura è prevista una sala operativa, un alloggio con due posti letto per i piloti dei mezzi aerei e anche una sala relax per gli operatori.

"Stiamo rivedendo la strategia nazionale e il fatto che venga messa a disposizione una sede funzionale che guarda al futuro apre alla possibilità di poter aumentare le basi aeree anche in Sardegna". Sono le parole del sottosegretario dell'Interno, Emanuele Prisco, in merito alla battaglia contro gli incendi boschivi durante la presentazione del progetto.

"Stiamo valutando una strategia di prevenzione con una presenza capillare soprattutto d'estate - ha precisato Prisco - grazie all'apertura di dieci distaccamenti rurali ed estivi e del personale. E stiamo lavorando per risolvere le croniche carenze di personale che l'isola vive tenendo conto dei criteri di insularità".

Nei prossimi mesi ci sarà un aumento di personale: "Entro fine anno applicando il principi costituzionale dell'insularità ci sarà un rientro di personale sardo in Sardegna - ha detto il capo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino - È prevista una riqualificazione in termini di classificazione dell'aeroporto e quindi è quindi una sede in grado di ospitare anche parte della nostra flotta aerea".