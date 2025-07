Ancora caldo afoso e notti calde soprattutto nel Sud fino a sabato con temperature che potrebbero raggiungere punte di 42-45 gradi, mentre le condizioni meteorologiche si deteriorano a partire da giovedì al Nord e successivamente nel fine settimana anche nel Meridione. Queste sono le previsioni fornite da Lorenzo Tedici, il responsabile dei media meteorologico di iLMeteo.it.

"Il caldo estremo dovrebbe finire sabato sera su buona parte dell'Italia e anche al Sud - afferma - la fase estiva rovente si trasformerà in un periodo molto più mite con un calo termico anche di 10 gradi". Questa fase, aggiunge Tedici, "sarà caratterizzata dai primi forti rovesci durante la giornata di giovedì specie sulle Alpi e al Nordovest; in seguito le mappe meteo indicano una fase di maltempo diffuso venerdì al Nord e su parte del Centro, seguito da un calo termico e da qualche isolato rovescio anche al Sud durante il weekend".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 23 luglio

Cielo generalmente sereno con passaggi di nubi medio-alte nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, specie nelle zone collinari o di montagna centro-meridionali, massime in moderato aumento eccetto sulle coste orientali e meridionali dove saranno in diminuzione.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: generalmente mossi la mattina, in attenuazione a poco mossi dal pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 24 luglio

Cielo inizialmente poco nuvoloso, dalla tarda mattinata aumento della copertura, con cielo irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio e possibilità di isolate e deboli precipitazioni sulle zone settentrionali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione eccetto nelle zone meridionali, dove saranno in lieve aumento.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: generalmente poco mossi la mattina, localmente in aumento fino a mossi i bacini occidentali dal pomeriggio.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì la giornata sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Sabato cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno nelle ore centrali. Le temperature tenderanno a diminuire specie nella giornata di sabato. I venti soffieranno deboli prevalentemente dai quadranti settentrionali. I mari saranno mossi, localmente molto mossi i bacini occidentali.