"Ringrazio la Asl di Sassari, il servizio tecnico con il geometra Luciano Sechi e la direttrice del presidio ospedaliero, dottoressa Anita Giaconi, per aver approntato in tempi record un locale provvisorio adiacente al Pronto Soccorso di Alghero, dedicato all’attesa dei familiari dei pazienti".

Sono le parole di Michele Pais, consigliere comunale della Lega, in merito alla recente installazione di un'area climatizzata all'esterno del Pronto Soccorso, dovuta alle temperature elevate registrate durante una giornata particolarmente calda.

"Il caso è scoppiato martedì sera, in piena allerta meteo per le alte temperature – spiega Pais – e ha visto una risposta immediata, nell’attesa che partano i lavori di ristrutturazione già approvati e finanziati. I locali provvisori, perfettamente funzionali e climatizzati, realizzati in emergenza, rappresentano una risposta concreta e la prova di una struttura organizzativa che funziona, nonostante le difficoltà. È corretto riconoscere il merito a chi ha agito con tempestività e senso di responsabilità, nell’interesse dei cittadini".

Pais desidera esprimere un ringraziamento speciale ai professionisti della sanità e della sicurezza che lavorano nei turni, "che hanno saputo fronteggiare l’emergenza non solo dal punto di vista clinico, ma anche sotto il profilo dell’accoglienza e dell’umanità nei confronti dei familiari dei pazienti".

Pais enfatizza inoltre l'importanza di prestare attenzione alle condizioni di attesa nei servizi di emergenza, sottolineando che ciò costituisce un elemento essenziale per garantire dignità e rispetto ai pazienti e ai loro familiari: "A breve partiranno i lavori di ristrutturazione della hall e dei porticati esterni all'ospedale. Non si tratta solo di spazi di attesa, ma di umanità e civiltà. Quando il sistema risponde, è giusto dirlo".