Sulla strada statale 729 "Sassari Olbia" Anas ha concluso i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione della carreggiata in direzione Olbia per un tratto di circa 12 chilometri, tra i comuni di Ardara e Ozieri, nella Città metropolitana di Sassari.

Fanno parte degli interventi di finalizzazione del lotto 2 del nuovo itinerario e riguardano la realizzazione del nuovo asfalto drenante e della segnaletica orizzontale definitiva.

Per limitare i disagi, in previsione dell'aumento dei flussi di traffico previsto per agosto, sul tratto in questione sono stati rimossi i cantieri e le lavorazioni lungo la carreggiata opposta, in direzione Sassari, riprenderanno a settembre.

Il lotto 2 compreso tra il km 11,800 e il km 24,200 è aperto regolarmente al traffico a quattro corsie dal 2024. La sua realizzazione ha previsto un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro.