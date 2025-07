Il cantautore molto amato in Italia, Roberto Vecchioni, si esibirà in un concerto memorabile alla "MusiCA Arena" di Cagliari. Il tour intitolato "Tra il silenzio e il tuono", prodotto da DM Produzioni e previsto in diverse località italiane, prende ispirazione dall'omonimo libro pubblicato lo scorso anno con Einaudi, combinando elementi di letteratura, filosofia, cinema e le classiche canzoni che hanno emozionato molte generazioni.

L'appuntamento con l'artista venerato della musica d'autore è fissato per venerdì 29 agosto alle ore 21.00, organizzato da Patagonia Pictures. I biglietti sono disponibili su Ticketone. Accompagnato dalla sua "band storica" composta da Lucio Fabbri al pianoforte e al violino, Massimo Germini alla chitarra acustica, Antonio Petruzzelli al basso e Roberto Gualdi alla batteria, Roberto Vecchioni tornerà sul palco con il tour "Tra il silenzio e il tuono", alternando successi del passato a nuove creazioni.

Lo spettacolo promette un viaggio emozionale tra poesia e riflessioni sull'esistenza. La prima parte dello show si concentra sul suo ultimo album, dove i personaggi delle canzoni diventano il punto di partenza per riflettere sul potere dell'immaginazione e dello spirito nel contrastare le contraddizioni quotidiane. Nella seconda parte, invece, c'è un ritorno al passato con le sue canzoni più famose, che esplorano concetti come l'amore, i sogni, l'esistenza, il dolore, la gioia, la felicità... Mostrando come tutte queste piccole esperienze si uniscano in un'unica visione: quella di apprezzare la bellezza della vita in ogni sua forma, nonostante le sfide.

"Tra il silenzio e il tuono tour” è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi - spiega Vecchioni -. Il silenzio appartiene all’immaginazione, all’anima, mentre invece il tuono appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto: cioè alla vita, che pulsa molto. L’unico modo per acquietarla è rivolgersi allo spirito".

Il nuovo spettacolo propone una rassegna dei grandi successi dell'autore milanese di "Luci a San Siro", presentati attraverso video, monologhi e canzoni. Questo repertorio intramontabile ha contribuito a plasmare una carriera artistica straordinaria che dura da più di cinquant'anni, mantenendo intatto l'entusiasmo dell'artista.