Lo scorso fine settimana è ripartito con successo il programma On the Road, promosso dalla Polizia locale di Sassari per sensibilizzare i giovani sull'abuso di alcol e droga nei luoghi di svago. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente le nuove generazioni attraverso un dialogo aperto e l'utilizzo di strumenti che simulano gli effetti nocivi di queste sostanze sul corpo e sulla capacità di reazione.

Il progetto è stato avviato nel 2024 con un finanziamento di 250mila euro e ha coinvolto più di 5mila giovani dai 14 anni in su per sei mesi. L'obiettivo primario è ridurre gli incidenti stradali correlati all'uso di alcol e droga, soprattutto tra i giovani. I dati raccolti dalla Polizia locale mostrano un preoccupante aumento degli incidenti, in particolare tra i conducenti tra i 16 e i 25 anni.

Il Comandante Gianni Serra esprime preoccupazione riguardo alla tendenza in aumento degli incidenti stradali, con un focus sui comportamenti a rischio come l'uso del cellulare alla guida e il superamento dei limiti di velocità. Lo scorso anno, un team di educatori e agenti ha affrontato il tema dell'abuso di alcol e droga con i giovani utilizzando approcci innovativi come video virali su TikTok e simulazioni degli effetti delle sostanze stupefacenti.

Per il 2025, il programma On the Road continuerà a sensibilizzare i giovani sui rischi legati all'abuso di alcol e droga, coinvolgendo agenti specializzati in incontri mirati nei luoghi frequentati dai giovani. Attraverso materiali informativi e momenti di confronto, si punta a creare consapevolezza e promuovere comportamenti responsabili per garantire la sicurezza stradale.