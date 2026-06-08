"Ringrazio le sarde e i sardi che in questi due giorni si sono recati alle urne. Con il vostro voto avete esercitato un diritto fondamentale e dato forza alla partecipazione democratica, dimostrando attenzione e responsabilità verso le vostre comunità". Inizia così il messaggio della presidente della Regione Alessandra Todde dopo la due giorni di tornata elettorale in 148 Comuni della Sardegna.

"Un ringraziamento particolare va anche a tutte le persone che hanno scelto di candidarsi, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze per il proprio territorio. Alle nuove sindache e ai nuovi sindaci, e a tutti coloro che saranno chiamati ad amministrare, rivolgo il mio augurio di buon lavoro. Sono sicura che svolgerete questo compito con senso di responsabilità, spirito di servizio e attenzione costante ai bisogni dei cittadini", prosegue.

"La Regione - conclude Todde - sarà al vostro fianco. Troverete sempre una sponda istituzionale per costruire soluzioni e dare risposte alle comunità della Sardegna".