Sono stati 65 i Comuni sardi chiamati al voto per le elezioni amministrative di ieri, 12 giugno. In 27 Comuni era in corsa un solo candidato sindaco: tutti hanno raggiunto il quorum tranne Milis, dove arriverà il commissario. Ecco l'elenco dei sindaci eletti in costante aggiornamento.

Città Metropolitana di Cagliari

Provincia di Nuoro

Provincia di Oristano

Provincia di Sassari

Provincia del Sud Sardegna